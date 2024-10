Calciomercato Milan – Chiesa in prestito? Slot non chiude del tutto

Calciomercato Milan , i rossoneri a gennaio potrebbero pensare a qualche colpo importante per rinforzare la rosa di Fonseca , che è sembrata corta, specialmente tra le alternative. Tra le ultime voci ci sarebbe quella di un possibile ritorno di fiamma per Federico Chiesa . L'esterno non sta facendo benissimo al Liverpool e potrebbe partire in prestito . Arne Slot , allenatore dei reds, ne ha parlato in conferenza stampa , non chiudendo del tutto sulla cessione. Le sue parole riprese da goal.com

Calciomercato Milan - Chiesa si avvicina? Le parole di Slot

"Chiesa in prestito a gennaio? Non ho mai pensato a questo. Prima di tutto deve rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. Ha saltato la pre-season con noi e con la Juventus si è allenato a bassa intensità, insieme ad altri tre o quattro giocatori esclusi dal progetto. Passare da quella situazione a un campionato come la Premier League è difficile per chiunque, a maggior ragione con un'estate come quella di Chiesa. Sapevamo già di doverci adattare alle sue esigenze individuali, stiamo cercando il modo giusto di farlo crescere senza sovraccaricarlo troppo. Finora è stato difficile. Quando Chiesa tornerà a essere disponibile? Non è semplice dirlo: a volte lavora con noi, poi è costretto a fermarsi a causa di qualche problema fisico".