Nel corso del prossimo calciomercato invernale il Milan potrebbe mettere a segno il colpo Federico Chiesa e un segnale, arrivato nelle ultime ore, potrebbe agevolare il tutto. Qualche mese fa, infatti, il suo agente Fali Ramadani , lo stesso di Luka Jovic , avrebbe offerto il ragazzo al club rossonero, che aveva accantonato la pista, senza comunque dare un 'no' secco e totale. L'esterno italiano è poi finito al Liverpool , dove però le prime settimane sono state tutt'altro che positive. E proprio per questo motivo l'ex Juventus potrebbe anche lasciare subito i Reds dopo appena pochi mesi.

Calciomercato Milan - Chiesa a gennaio? Conferme su tutti i fronti. E spunta la volontà del giocatore

A fornire ulteriori dettagli sono stati i colleghi di 'Caught Offside', in esclusiva. Secondo quanto riferito, infatti, piovono conferme sull'interesse del Milan per Federico Chiesa anche in vista della sessione di gennaio. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe anche il Napoli. I rossoneri, che lo prenderebbero in prestito, potrebbero fare forza sulla possibile uscita di Samuel Chukwueze. Un segnale, tra l'altro, lo allontanerebbe da Liverpool. L'ex Juventus avrebbe infatti aperto al trasferimento già nella prossima sessione di calciomercato. E il Milan può gongolare ...