Calciomercato Milan – Chiesa, la Juventus frena: rossoneri in agguato

Calciomercato Milan: Chiesa colpo ‘last minute’?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Federico Chiesa tra Juventus e Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Chiesa, classe 1997, esterno offensivo della Fiorentina in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. La Juventus, per ora, secondo la 'rosea', avrebbe condotto dei sondaggi inconcludenti per il numero 25 della formazione di Giuseppe Iachini. Chiesa è segnalato come non sereno della situazione. Ecco, dunque, che il Milan potrebbe approfittarne, negli ultimi giorni di calciomercato, qualora superasse domani sera l'ostacolo Rio Ave ed accedesse ai gironi di Europa League. La pista Chiesa, per il Milan, è molto intrigante: il calciatore è un obiettivo dei rossoneri, sul quale, però, ci si è mossi in maniera molto discreta. Il Diavolo, dunque, potrebbe bruciare la Juventus sul filo di lana per il Nazionale azzurro. A patto, però, che la Fiorentina accetti una formula di trasferimento come quella che ha portato Sandro Tonali al Milan. Ovvero, un prestito con diritto di riscatto che comporti un esborso economico relativo nell'immediato.