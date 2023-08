Calciomercato Milan – Capitolo cessioni: la situazione

Calciomercato Milan, ecco chi è in partenza

Il più, si legge, urgente è forse Fodè Ballo-Tourè: la partenza del terzino senegalese, fuori dalla tournée negli Stati Uniti e da tutte le amichevoli di questo precampionato, sarebbe importante per il Milan che potrebbe spingere per chiudere per il vice Theo. Riccardo Calafiori resterebbe sempre il nome in cima alla lista. Altri giocatori in attesa di sistemazione sarebbero Caldara, Lazetic e Adli. Discorso Lorenzo Colombo: l'attaccante potrebbe restare in rosa come vice Giroud, ma le richieste di prestito sono molte e potrebbe partire di nuovo in Serie A. LEGGI ANCHE: Milan, Leao obiettivo 20 gol. Tutto per lo scudetto rossonero