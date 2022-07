Calciomercato Milan – Si cerca un attaccante giovane per il futuro: i nomi

Il Milan sarebbe intenzionato a cercare in questa sessione di calciomercato un giovane attaccante da poter far crescere alle spalle delle punte più esperte della rosa nella prossima stagione. Il tutto si rende necessario vista l'età che avanza sia per Olivier Giroud che soprattutto per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, oltretutto, sarà fuori almeno fino a gennaio 2023. Il giovane innesto, così, potrebbe avere anche spazio per mettersi in mostra per il futuro. A riferirlo è Tuttosport.