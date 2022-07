MERCATO MILAN E TOP NEWS – Diallo costa troppo, stallo su Leao

Una domenica 10 luglio che regala diverse news in casa Milan. Calciomercato in primo piano. Dopo i rinnovi di Maldini e Massara, il club rossonero deve iniziare a muoversi con decisione per chiudere al più presto diverse operazioni. Aggiornamenti sui movimenti del Milan in entrata ed in uscita. Novità su Renato Sanches, Diallo e sul rinnovo di Leao. In uscita Caldara e Castillejo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.