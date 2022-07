Calciomercato Milan – Dall’Austria: “Rossoneri su Sesko del Salisburgo”

Benjamin Sesko, promettente attaccante del Salisburgo, è nella lista dei desideri del Milan per questa sessione estiva di calciomercato. Lo riporta Salisburgo 24. Come anticipato dalla nostra redazione, il 19 sloveno può rappresentare l'innesto a sorpresa dei rossoneri. Qualche giorno fa è stato avvistato nella sede del Milan l'agente Elvis Basanovic, che vede tra i suoi assistiti anche Sesko. Una chiacchierata con Maldini, che stima molto l'attaccante. Il Diavolo lo prenderebbe subito per portarlo, poi, in rossonero tra dodici mesi. Non lo lascerebbe, però, al RB Salisburgo, ma lo girerebbe al Genoa, club che ha appena rinnovato il contratto di un altro assistito di Basanovic, vale a dire il portiere Rok Vodišek. Il Grifone lo prenderebbe in prestito secco per farlo giocare titolare in Serie B al fianco di Massimo Coda.