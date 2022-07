Milan, Mancini nel mirino: chi è il giovane talento del Vicenza

Il Milan punta Tommaso Mancini . Come riportato ieri sera da Gianluca Di Marzio, è avvenuto già un incontro in sede tra l'agente Beppe Bozzo, i dirigenti del Diavolo ed il padre del ragazzo. I rossoneri credono molto nel talento classe 2004 del Vicenza , ma la scelta finale spetta al ragazzo, corteggiato anche da Juventus, Siviglia e Benfica.

A 18 anni neanche compiuti, Mancini ha già accumulato diverse presenze in Serie B. In questa stagione l'esordio, lo scorso 4 gennaio in un Brescia-Vicenza ad appena 16 anni. Si tratta di un attaccante dal fisico già strutturato ma con buona tecnica. Una prima punta mobile che ama legare il gioco tra i reparti.

In totale per lui sono 15 presenze tra cadetteria e Coppa Italia ed ancora zero gol tra i professionisti (ma quelli non tarderanno ad arrivare). A questi si aggiungono le 10 reti in 13 presenze con la Primavera.