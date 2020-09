Calciomercato Milan – Centrocampo: proposto anche Anguissa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – André Frank Zambo Anguissa, classe 1995, è un centrocampista camerunense ex Villarreal ed oggi di proprietà del Fulham.

Calciomercato Milan: Anguissa nome nuovo per il centrocampo

Secondo quanto riferito dai quotidiani ‘Tuttosport‘ e ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Anguissa è entrato nell’orbita del club rossonero, così come Kouadio Koné del Tolosa, quale possibile alternativa al francese Tiémoué Bakayoko.

Calciomercato Milan: Anguissa potrebbe arrivare al posto di Bakayoko

Sul giocatore del Chelsea, infatti, il Milan è in strategia di attesa. Aspetta che si abbassi il prezzo dell’eventuale diritto di riscatto del cartellino del calciatore a fine stagione.

Centrocampo: tutti i candidati oltre Anguissa

Il nome di Anguissa, dunque, così come quello di Koné, si inserisce nel novero dei potenziali candidati per il Diavolo al pari di quello di Florentino Luís (Benfica) e di quello di Boubakary Soumaré (Lille). NOME NUOVO MONITORATO INVECE PER LA DIFESA >>>