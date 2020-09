Calciomercato Milan – Bakayoko, messaggio al Diavolo: “Non c’è tempo”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese, smania dalla voglia di tornare al Milan. Questo sembra aver indicato, in maniera subliminale, nell’ultimo messaggio lasciato dal giocatore del Chelsea sui propri canali social ufficiali.

“Non c’è tempo“, ha scritto Bakayoko, il cui monito suona tanto di messaggio al club di Via Aldo Rossi, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. I dirigenti del Diavolo, ovvero Paolo Maldini e Frederic Massara, nelle stesse ore presenti a Milanello per l’allenamento in vista di Milan-Bologna, sembrano però avere altre urgenze.

Il primo pensiero del Milan, infatti, adesso, è quello di reperire sul mercato un difensore centrale a costi sostenibili. L’innesto di un altro centrocampista, in un reparto che vanta già la presenza di Franck Kessié, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, Rade Krunić e Tommaso Pobega, non è da considerare una priorità.

Bakayoko aspetta, dunque, ma per quanto ancora? Qualora il Milan accedesse ai gironi di Europa League, in Via Aldo Rossi giungerebbe un tesoretto di 15 milioni di euro che potrebbe essere investito per un ulteriore colpo sul mercato. A quel punto, si potrebbe riaccendere la trattativa per il classe 1994. ALTRO NOME ACCOSTATO AL MILAN PER IL CENTROCAMPO >>>