Ceccarini (TMW) svela le reali intenzioni del Milan nel mercato di gennaio: “La priorità è …”

Nella prossima sessione invernale di calciomercato (2 gennaio-2 febbraio 2026) il Milan - secondo Niccolò Ceccarini (TMW) - punterà in primis su un difensore centrale. Club all'opera per individuare il profilo giusto: piacciono in 3 in particolare
Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo e direttore di 'TuttoMercatoWeb', ha fatto il punto sulle mosse del Milan nella prossima sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, nel suo consueto editoriale per 'TMW'. Per Ceccarini, "la priorità della sessione invernale resta un centrale per dare ancora più solidità al reparto".

Calciomercato, il Milan cerca un difensore centrale per gennaio

Un difensore centrale, quindi, da affiancare a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović, Koni De Winter e David Odogu. "Qui il Milan sta valutando varie ipotesi. La scelta deve essere ponderata bene - ha proseguito Ceccarini -. Negli ultimi tempi la lista dei nomi si è allargata. Va detto subito però che il club rossonero ha già cominciato il pressing su un obiettivo inseguito in estate".

Ma su chi sta puntando il Milan per il calciomercato di gennaio? Piacciono, in particolare, in tre. Un nome riemerge, secondo Ceccarini, dopo il tentativo già effettuato dal Diavolo in estate. "Joe Gomez rimane infatti un’opzione forte, anche perché ad agosto l’operazione con il Liverpool era praticamente in dirittura d’arrivo. Un affare che non si è concretizzato solo per questione di tempistica. E quindi ecco che la situazione potrebbe tranquillamente riproporsi a gennaio".

Gomez e Beraldo all'estero, occhio a Gila in Serie A

Secondo nome sulla lista dei dirigenti rossoneri? Quello di Lucas Beraldo del PSG. "Il brasiliano è in uscita e la possibilità di un prestito è da tenere in considerazione, anche perché per essere convocato per il Mondiale ha bisogno di giocare con continuità. Il Galatasaray è fortemente interessato ma il Milan potrebbe rappresentare la soluzione giusta per un rilancio", ha spiegato Ceccarini.

Chiosa, infine, su "Mario Gila della Lazio, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. Insomma il Milan ha cominciato a muovere i suoi passi in maniera più concreta e presto deciderà quale strada intraprendere". 

