Ma su chi sta puntando il Milan per il calciomercato di gennaio? Piacciono, in particolare, in tre. Un nome riemerge, secondo Ceccarini, dopo il tentativo già effettuato dal Diavolo in estate. "Joe Gomez rimane infatti un’opzione forte, anche perché ad agosto l’operazione con il Liverpool era praticamente in dirittura d’arrivo. Un affare che non si è concretizzato solo per questione di tempistica. E quindi ecco che la situazione potrebbe tranquillamente riproporsi a gennaio".

Gomez e Beraldo all'estero, occhio a Gila in Serie A — Secondo nome sulla lista dei dirigenti rossoneri? Quello di Lucas Beraldo del PSG. "Il brasiliano è in uscita e la possibilità di un prestito è da tenere in considerazione, anche perché per essere convocato per il Mondiale ha bisogno di giocare con continuità. Il Galatasaray è fortemente interessato ma il Milan potrebbe rappresentare la soluzione giusta per un rilancio", ha spiegato Ceccarini.

Chiosa, infine, su "Mario Gila della Lazio, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. Insomma il Milan ha cominciato a muovere i suoi passi in maniera più concreta e presto deciderà quale strada intraprendere".