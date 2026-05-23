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Milan, Ceccarini: “Gonçalo Ramos il preferito di Allegri”. Numeri, costi e fattibilità dell’operazione

Gonçalo Ramos, obiettivo calciomercato Milan
Calciomercato, Niccolò Ceccarini svela alcune novità sull'interesse del Milan per Gonçalo Ramos: ecco quanto chiede il PSG
Redazione PM

La stagione del Milan sta per volgere al termine e la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale, per rinforzare il reparto offensivo in vista dell'imminente ritorno in Champions League. Tra i vari profili individuati, uno dei nomi più cladi resta quello di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001, attualmente in forza al PSG.

Calciomercato Milan, le parole di Ceccarini su Gonçalo Ramos

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A confermare l'interesse del Milan per Gonçalo Ramos è stato Niccolò Ceccarini. Il giornalista ha rivelato alcuni dettagli sul possibili affare nel suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb'. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"II Milan ha bisogno di una punta centrale che garantisca un bel numero di gol e Allegri ha chiesto un innesto importante, il preferito sarebbe Gonçalo Ramos ma resta un'operazione molto difficile da concretizzare anche se il Milan proverà a capire se ci sono margini o meno. È normale che la ricerca non fermi qui. In questi mesi il Milan ha sondato varie piste. Resta in piedi quella che porta a Sorloth dell'Atletico Madrid. Nella lista ci sono anche Guirassy e Jackson, più defilato ma da non trascurare anche Vlahovic".

I numeri di Gonçalo Ramos

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Arrivato al PSG nel gennaio del 2024, Gonçalo Ramos ha totalizzato 45 gol e 10 assist in 130 presenze complessive con il club francese. Nella stagione in corso, il bottino del classe 2001 è di 12 reti e 2 assist in 44 apparizioni, per un totale di 1674 minuti in campo. L'annata 2022/2023 resta la più produttiva della sua carriera: 27 gol e 8 assist in 47 partite con la maglia del Benfica. Nel complesso, il centravanti portoghese ha messo a segno 41 reti e servito 12 assist nelle 106 presenze con gli 'Encarnados'.

La richiesta del PSG

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Nonostante un interesse concreto da parte del Milan, la trattativa per portare Gonçalo Ramos in rossonero resta complessa. Il suo contratto con il PSG andrà in scadenza nel 2028 (con opzione fino al 2029) e lo stipendio netto è di 5,5 milioni di euro a stagione. La sensazione è che per strappare il centravanti portoghese ai parigini serva un'offerta da almeno 40 milioni di euro. Vedremo, nelle prossime settimane, se il Diavolo tenterà l'assalto al classe 2001 o se sceglierà di virare su altri obiettivi.

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