"II Milan ha bisogno di una punta centrale che garantisca un bel numero di gol e Allegri ha chiesto un innesto importante, il preferito sarebbe Gonçalo Ramos ma resta un'operazione molto difficile da concretizzare anche se il Milan proverà a capire se ci sono margini o meno. È normale che la ricerca non fermi qui. In questi mesi il Milan ha sondato varie piste. Resta in piedi quella che porta a Sorloth dell'Atletico Madrid. Nella lista ci sono anche Guirassy e Jackson, più defilato ma da non trascurare anche Vlahovic".
I numeri di Gonçalo Ramos—
Arrivato al PSG nel gennaio del 2024, Gonçalo Ramos ha totalizzato 45 gol e 10 assist in 130 presenze complessive con il club francese. Nella stagione in corso, il bottino del classe 2001 è di 12 reti e 2 assist in 44 apparizioni, per un totale di 1674 minuti in campo. L'annata 2022/2023 resta la più produttiva della sua carriera: 27 gol e 8 assist in 47 partite con la maglia del Benfica. Nel complesso, il centravanti portoghese ha messo a segno 41 reti e servito 12 assist nelle 106 presenze con gli 'Encarnados'.
La richiesta del PSG—
Nonostante un interesse concreto da parte del Milan, la trattativa per portare Gonçalo Ramos in rossonero resta complessa. Il suo contratto con il PSG andrà in scadenza nel 2028 (con opzione fino al 2029) e lo stipendio netto è di 5,5 milioni di euro a stagione. La sensazione è che per strappare il centravanti portoghese ai parigini serva un'offerta da almeno 40 milioni di euro. Vedremo, nelle prossime settimane, se il Diavolo tenterà l'assalto al classe 2001 o se sceglierà di virare su altri obiettivi.
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