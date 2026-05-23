I numeri di Gonçalo Ramos

Arrivato al PSG nel gennaio del 2024, Gonçalo Ramos ha totalizzato 45 gol e 10 assist in 130 presenze complessive con il club francese. Nella stagione in corso, il bottino del classe 2001 è di 12 reti e 2 assist in 44 apparizioni, per un totale di 1674 minuti in campo. L'annata 2022/2023 resta la più produttiva della sua carriera: 27 gol e 8 assist in 47 partite con la maglia del Benfica. Nel complesso, il centravanti portoghese ha messo a segno 41 reti e servito 12 assist nelle 106 presenze con gli 'Encarnados'.