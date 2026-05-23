Calciomercato Milan, le parole di Ceccarini su Goretzka—
In merito all'accordo tra il Milan e Goretzka, si è espresso anche il noto esperto di calciomercatoNiccolò Ceccarini. Di seguito, un estratto del suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb'.
"È chiaro che il piazzamento Champions rimane decisivo ma l'idea di Cardinale è quella di blindare Allegri e dargli ulteriore forza in vista della prossima stagione. E per questo è disposto a supportarlo ancora di più anche sul mercato. Proprio per questo il club rossonero ha di fatto bloccato Goretzka. II suo arrivo è ormai a un passo e se non ci dovessero essere colpi di scena sarà lui a rafforzare ulteriormente il reparto".
Goretzka al Milan? I prossimi step—
Il primo passo per avvicinare ulteriormente Goretzka al Milan passa inevitabilmente dalla sfida contro il Cagliari: con una vittoria, i rossoneri sarebbero aritmeticamente qualificati alla prossima edizione di Champions League. Il ritorno nell'Europa che conta è un passaggio fondamentale per convincere il centrocampista tedesco, sia da un punto di vista e economico che per quanto riguarda l'appeal del club. Dal prossimo 11 giugno, inoltre, il giocatore sarà impegnato ai Mondiali con la Germania. La sensazione, è che la decisione finale possa arrivare soltanto al termine della Coppa del Mondo.
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