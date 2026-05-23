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Calciomercato, il Milan ha bloccato Goretzka: ecco quali saranno i prossimi step

Leon Goretzka, obiettivo calciomercato Milan
Il Milan è a un passo dalla chiusura dell'operazione Leon Goretzka: le ultime di calciomercato da Niccolò Ceccarini
Redazione PM

Leon Goretzka potrebbe essere il primo acquisto del Milan 2026/2027. Il centrocampista tedesco andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno e ha già salutato il pubblico bavarese nell'ultima giornata di Bundesliga contro il Colonia. Il classe 1995 e il club rossonero hanno già trovato un'intesa di massima: ora serve definire i dettagli.

L'acquisto di Goretzka a parametro zero potrebbe essere un grande colpo per rinforzare il centrocampo. Un giocatore dalla sua esperienza internazionale, insieme a Modric e Rabiot, renderebbe la mediana rossonera una delle più complete in Europa. Le sue capacità di inserimento e la sua forza fisica servirebbero come il pane al Milan per trovare anche quei gol che stanno faticando ad arrivare in questo finale di stagione.

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Calciomercato Milan, le parole di Ceccarini su Goretzka

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In merito all'accordo tra il Milan e Goretzka, si è espresso anche il noto esperto di calciomercatoNiccolò Ceccarini. Di seguito, un estratto del suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb'.

"È chiaro che il piazzamento Champions rimane decisivo ma l'idea di Cardinale è quella di blindare Allegri e dargli ulteriore forza in vista della prossima stagione. E per questo è disposto a supportarlo ancora di più anche sul mercato. Proprio per questo il club rossonero ha di fatto bloccato Goretzka. II suo arrivo è ormai a un passo e se non ci dovessero essere colpi di scena sarà lui a rafforzare ulteriormente il reparto".

Goretzka al Milan? I prossimi step

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Il primo passo per avvicinare ulteriormente Goretzka al Milan passa inevitabilmente dalla sfida contro il Cagliari: con una vittoria, i rossoneri sarebbero aritmeticamente qualificati alla prossima edizione di Champions League. Il ritorno nell'Europa che conta è un passaggio fondamentale per convincere il centrocampista tedesco, sia da un punto di vista e economico che per quanto riguarda l'appeal del club. Dal prossimo 11 giugno, inoltre, il giocatore sarà impegnato ai Mondiali con la Germania. La sensazione, è che la decisione finale possa arrivare soltanto al termine della Coppa del Mondo.

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