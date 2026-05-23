In merito all'accordo tra il Milan e Goretzka , si è espresso anche il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini. Di seguito, un estratto del suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb'.

Goretzka al Milan? I prossimi step

Il primo passo per avvicinare ulteriormente Goretzka al Milan passa inevitabilmente dalla sfida contro il Cagliari: con una vittoria, i rossoneri sarebbero aritmeticamente qualificati alla prossima edizione di Champions League. Il ritorno nell'Europa che conta è un passaggio fondamentale per convincere il centrocampista tedesco, sia da un punto di vista e economico che per quanto riguarda l'appeal del club. Dal prossimo 11 giugno, inoltre, il giocatore sarà impegnato ai Mondiali con la Germania. La sensazione, è che la decisione finale possa arrivare soltanto al termine della Coppa del Mondo.