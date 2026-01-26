Calciomercato Milan, caso Fofana? Occhio a Zirkzee e sulla difesa ...

Il nostro inviato fuori da Casa Milan Stefano Bressi, in attesa di possibili novità dal CdA rossonero riunitosi in giornata per discutere del tema rifinanziamento Cardinale-Eliott, ha parlato delle ultime voci di mercato attorno al Milan. Anche se si muovo poco, non si vuole considerare il mercato rossonero già chiuso. Molto dipenderà anche dalle eventuali uscite. Un nome su tutti può essere quello di Fofana, non impiegato da Allegri nelle ultime due gare di Serie A. Nel caso di sua uscita ecco che si potrebbe fare una o più operazioni in prestito, sia a centrocampo che in difesa, con il nome di Zirkzee da tenere d'occhio.
