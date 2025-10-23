Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers sono sempre più vicini a rinnovare il loro contratto con il Milan che per entrambi scade nel 2027.

Il Milan si prepara a scendere in campo domani a sera a San Siro per sfidare il neo-promosso Pisa nel match valido per l'ottava giornata di Serie A . I rossoneri dopo il ko all'esordio contro la Cremonese hanno ritrovato la quadra ottenendo 5 successi e un pari a Torino contro la Juventus . Tuttavia a tenere banco in casa rossonera non è soltanto il campo, ma anche la questione rinnovi. In questo senso dovrebbero sbloccarsi a breve i prolungamenti dei contratti di Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers , entrambi in scadenza nel 2027.

Rinnovi Milan, il punto su Tomori e Saelemaekers

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il belga dovrebbe essere il primo a ottenere il rinnovo del contratto. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, l'esterno classe 1999 è diventato ora uno dei punti fermi del Milan di Massimiliano Allegri e lui stesso lo vuole essere ancora per molto, come dichiarato dopo il match con la Fiorentina: "Dal primo giorno mi sono messo con la mentalità di fargli vedere che voglio dare tutto per il mister. Oggi lui mi sta dando fiducia sul campo. Lui mi mette in campo e io gli restituisco dando il 100%".