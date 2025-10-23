Calciomercato Milan, resta un sogno il ritorno di Tonali: l'indiscrezione

Pianeta Milan
Il Newcastle ha definitivamente escluso il ritorno di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista ha rinnovato con Magpies fino al 2029 con opzione per il 30, tuttavia in futuro per il classe 2000 potrebbe riaprirsi le porte della Serie A.
Sandro Tonali è sempre nel cuore dei tifosi del Milan. La sua cessione viene considerata dalla stragrande maggioranza del tifo rossonero come uno degli errori più gravi della gestione Redbird. Il centrocampista classe 2000 arrivato dal Brescia nel 2020 si è sempre contraddistinto sia in campo che fuori per il suo attaccamento ai colori rossoneri con cui ha vinto uno scudetto nel 2022.

Nel 2023 Tonali ha lasciato il Milan per trasferirsi al Newcastle per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Da allora, nonostante la squalifica per scommesse che ha impedito al giocatore di scendere in campo per molti mesi, si sono rincorse sul suo possibile ritorno a Milano.

Il futuro del centrocampista della Nazionale italiana sarà ancora però inglese. Anche se manca l'ufficialità è ormai certo il suo rinnovo con i Magpies fino al 2029 con opzione per il 30 con un ingaggio di 8 milioni di euro netti che è decisamente fuori dai parametri della società rossonera. Lo ha confermato una fonte del club contattata dal TMW, la quale però non ha escluso in un lontano futuro un ritorno del giocatore in Italia. Ecco le parole:

"Per noi è un giocatore chiave. Sappiamo che probabilmente nei prossimi anni potrebbe anche volere tornare in Italia. Certamente non sarà di attualità nel breve periodo".

