Calciomercato Milan, resta un sogno il ritorno di Tonali: l'indiscrezione

Calciomercato Milan, il Newcastle: "Per noi Tonali è un giocatore chiave, ma nei prossimi anni ..."

Il futuro del centrocampista della Nazionale italiana sarà ancora però inglese. Anche se manca l'ufficialità è ormai certo il suo rinnovo con i Magpies fino al 2029 con opzione per il 30 con un ingaggio di 8 milioni di euro netti che è decisamente fuori dai parametri della società rossonera. Lo ha confermato una fonte del club contattata dal TMW, la quale però non ha escluso in un lontano futuro un ritorno del giocatore in Italia. Ecco le parole: