Calciomercato Milan – Calhanoglu parte? L’erede dalla Premier League

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto e potrebbe andare via. Il Diavolo non è impreparato

Daniele Triolo

Il calciomercato, in casa Milan, è un tema bollente in questo periodo. Hakan Calhanoglu, così come Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, è in scadenza di contratto e non è detto, infatti, che prolunghi il suo sodalizio con il club di Via Aldo Rossi. Giunto in rossonero nel 2017, pagato poco più di 20 milioni di euro al Bayer Leverkusen, il numero 10 turco è giunto ad una svolta nella sua carriera.

Può firmare un nuovo accordo con il Milan, a cifre logicamente più alte. Oppure può andare via a parametro zero e scegliere in autonomia la propria destinazione. Causando, di fatto, un danno alle casse della società meneghina. Calhanoglu vorrebbe restare a Milano. In rossonero sta bene, è un elemento imprescindibile per il tecnico Stefano Pioli e l'idea di giocare, eventualmente, la Champions League con il Diavolo gli piace e non poco.

In questa trattativa di calciomercato, però, tra Calhanoglu ed il Milan non c'è ancora un'intesa poiché la domanda del giocatore (o, per meglio dire, del suo agente Gordon Stipic) e l'offerta della società ancora non collimano. Il Milan ha proposto al suo fantasista un contratto pluriennale, almeno fino al 30 giugno 2025, da 4 milioni di euro netti a stagione: un bell'aumento rispetto ai 2,5 attualmente percepiti.

Calhanoglu, dal canto suo, ne vorrebbe 5, se non qualcosa di più. La distanza è ampia, ma colmabile con la buona volontà di tutti. Bisognerà verificare se, effettivamente, le parti si verranno incontro. Pertanto, in Via Aldo Rossi si sta cominciando a studiare anche lo scenario peggiore, ovvero quello di rinunciare a Calhanoglu nel prossimo calciomercato estivo. Il Milan, a quel punto, chi prenderebbe?

Un giocatore tenuto sotto osservazione era Otávio Monteiro, ma il brasiliano ha poi rinnovato con il Porto. C'è l'opzione Jošip Iličić, ma lo sloveno ha già 33 anni compiuti e l'Atalanta vorrebbe almeno 10-15 milioni di euro per farlo partire. Nelle ultime ore, dunque, sta risalendo la classifica dei potenziali acquisti rossoneri un calciatore molto forte già ammirato in Serie A qualche stagione orsono.

Si tratta dell'argentino Erik Lamela, classe 1992, argentino che ha militato nella Roma prima di passare in Premier League, al Tottenham. Il contratto di Lamela con gli 'Spurs' scadrà il 30 giugno 2022 e può muoversi a cifre contenute, tra i 5 ed i 10 milioni di euro. Il suo entourage sta trattando, secondo il 'Corriere dello Sport', proprio con giallorossi, oltre che con Milan e Napoli.

Lui vedrebbe di buon occhio un suo ritorno nel nostro campionato, qualsiasi sia la destinazione. Per il Diavolo, è giusto ribadirlo e sottolinearlo, la priorità di calciomercato è il rinnovo di Calhanoglu. Ma un Milan con Lamela alle spalle di Zlatan Ibrahimović, qualora il turco non rinnovasse, non è più considerabile una mera utopia. Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>