Calciomercato Milan – Ibrahimovic, già oggi il rinnovo? Le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic può apporre già oggi la sua firma sul nuovo contratto fino al 30 giugno 2022

Daniele Triolo

Il Milan è sempre operativo in sede di calciomercato. Già oggi, per esempio, può arrivare il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il club di Via Aldo Rossi. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nel caso in cui l'agente di Ibra, Mino Raiola, riuscisse a liberarsi dagli impegni ed a passare a 'Casa Milan', l'attaccante svedese apporrebbe nella giornata odierna la firma sul suo nuovo contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2022.

L'opportunità, per la 'rosea', sarà ghiotta anche per fare il punto su Gigio Donnarumma con il procuratore di origine campana, visto che all'appuntamento per Zlatan ci sarà tutto lo stato maggiore del Milan. A questo proposito: anche ieri i professionisti incaricati della trattativa hanno lavorato alla rifinitura di un accordo ormai tracciato da giorni. Ibrahimovic, ancora leader del Milan in Serie A, percepirà 7 milioni di euro netti, esattamente com'è stato per questa stagione.

Uno stipendio che, al lordo, grazie al Decreto Crescita, al Milan 'peserà' per 10,5 milioni di euro in bilancio e non per 14. Nell'intesa di calciomercato tra Milan e Ibrahimovic sono stati inseriti anche dei bonus, personali e di squadra. Non si segnalano clausole particolari nel nuovo contratto: il bomber di Malmö ha garantito che non avrà impegni extra-campo particolari, così com'è avvenuto nel marzo scorso per il Festival di Sanremo.

Si sa già che prenderà parte al nuovo film su Asterix e Obelix, ma Ibra non ha chiesto alcun permesso per le riprese. Alla soglia dei 40 anni, ormai, Ibrahimovic, oltre che i panni di leader, veste anche quelli di fratello maggiore nello spogliatoio. Ecco perché, a differenza dell'anno scorso, quando voleva essere il più pagato, questo nuovo matrimonio avverrà con meno 'pathos' del precedente. Ed ecco perché non si ingelosirà se Donnarumma rinnoverà ad una cifra più alta del suo ingaggio.

Sono anche compagni di scuderia e, evidentemente, tutto ciò ha un peso, anche nei rapporti: ora che Ibrahimovic ha deciso di legarsi ancora al Milan, darà un consiglio al giovane collega? Oggi il previsto sbarco di Raiola a Milano può risultare altrettanto importante su questo fronte. Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>