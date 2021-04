Calciomercato Milan – Donnarumma andrà alla Juventus? Ecco la verità

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluigi Donnarumma è in scadenza di contratto e piace alla Juventus. Come finirà la storia?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato della Juventus, ha fatto anche il punto della situazione su Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere del Milan che i 'rumors' degli ultimi giorni accostano alla compagine bianconera. Questo soprattutto in virtù della visita di Mino Raiola, procuratore dell'estremo difensore in scadenza di contratto con il Diavolo, a Torino nelle scorse ore.

Per il quotidiano torinese, Raiola ha in piedi tanti intrecci con la Juventus: dal possibile arrivo, sempre dal Milan, di Alessio Romagnoli al ritorno di Moise Kean dall'Everton, passando per il sogno di riaccogliere in bianconero Paul Pogba dal Manchester United. Senza mai dimenticare che Raiola, alla Juventus, ha già diversi assistiti, quali, per esempio, Matthijs de Ligt e Federico Bernardeschi (anch'egli da piazzare).

Questi intrecci, però, non riguarderebbero Donnarumma, visto che né il portiere né la sua famiglia sembrano intenzionati a lasciare il Milan. Un'intesa per il rinnovo di contratto intorno gli 8 milioni di euro netti annuali, per 'Tuttosport', non è impossibile. Non saranno i 12 milioni di euro richiesti da Raiola per il suo assistito, che ingolosiscono i club europei, PSG in testa, ma l'ipotesi di un accordo a cifre più basse non va scartato.

Donnarumma-Juventus, dunque, non si farà anche perché la Juventus il suo portiere titolare ce l'ha già. Il polacco Wojciech Szczęsny è infatti blindato da un contratto fino al 30 giugno 2024: la 'Vecchia Signora' è felicissima di confermarlo, lui non ha intenzione di andare via e di offerte in giro per l'ex Roma ed Arsenal non ce ne sono. Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>