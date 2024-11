Calciomercato Milan – Calabria verso l’addio: ecco il sostituto

In difesa il Milan ha qualche dubbio. Maignan è il titolare con Sportiello come suo vice. Il terzo è Torriani. Nonostante l'arrivo di Pavlovic, la coppia titolare scelta da Fonseca sembra possa cambiare a seconda della partita. E' arrivato Emerson Royal a destra e Kalulu è andato in prestito alla Juventus. Occhio poi alle voci su Calabria che potrebbe lasciare il Milan durante il calciomercato invernale. Il capitano rossonero sembra sempre più lontano dal Diavolo. Ecco le ultime novità.