Calciomercato Milan – Brahim Díaz a ‘La Madonnina’ per le visite mediche

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Pochi minuti fa Brahim Díaz, classe 1999, fantasista spagnolo di origine marocchine che il Milan preleverà in prestito secco dal Real Madrid, è arrivato presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano. Qui, come consuetudine per tutti i calciatori del Milan, Brahim Díaz svolgerà le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Domani l’ex Manchester City firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2021.

