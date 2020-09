Calciomercato Milan – Brahim Díaz ha firmato con i rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz, classe 1999, fantasista spagnolo di origini marocchine, ha siglato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021.

Il ‘Messi malagueño’ ora va a Milanello

Il calciatore nativo di Málaga, che ha lasciato da pochi minuti ‘Casa Milan‘, si recherà, ora, subito presso il centro sportivo rossonero di Milanello.

Brahim Díaz non perde tempo: scenderà subito in campo per il primo allenamento agli ordini di Stefano Pioli. L’obiettivo è quello di giocare già domani sera, a ‘San Siro‘, uno scampolo di gara nell’amichevole Milan-Monza.

