Calciomercato Milan – Brahim Diaz destinato al ritorno al Real Madrid

Calciomercato Milan, le ultime su Brahim Diaz

‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, fa il punto sul rinnovo di Hakan Calhanoglu. La situazione del turco è in continua evoluzione ma, nei giorni scorsi, c’è stato un incontro molto positivo tra la dirigenza e il calciatore stesso per trovare un accordo. Molto probabile, dunque, una fumata bianca in tempi brevi. La permanenza del turco, però, non coprirebbe a dovere il ruolo della trequarti, perché mancherebbe un suo sostituto. E Brahim Diaz? Secondo quanto riferisce la ‘Rosea’, lo spagnolo sembra destinato ad un ritorno al Real Madrid. Ricordiamo che in estate il suo arrivo è stato chiuso in prestito secco, senza diritto di riscatto. Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?