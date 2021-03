In primo piano, su tutti i principali quotidiani sportivi, la fuga scudetto dell’Inter dopo la vittoria per 2-1 in casa del Parma. La doppietta di Alexis Sanchez sempre di più prima in classifica dopo il pareggio del Milan contro l’Udinese. Show di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo con l’amico Sinisa Mihajlovic. E sull’arrivo in Liguria racconta un retroscena.

