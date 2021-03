Calciomercato Milan – Calhanoglu in sede: rinnovo vicino / News

Rinnovo Calhanoglu: incontro di calciomercato a Casa Milan

Passi avanti importanti e concreti, oltre che continui, per il calciomercato del Milan: il futuro di Hakan Calhanoglu difficilmente non sarà rossonero. Come noto, il contratto del turco è in scadenza a giugno, ma da entrambe le parti c’è la volontà di arrivare a un accordo che possa portare al rinnovo. Finora c’è sempre stata un po’ di distanza tra le parti, che nel tempo è andata a limarsi, ma non ancora a sufficienza.

Oggi, secondo quanto riferisce Sky, potrebbe essere stata una giornata chiave per il futuro di Calhanoglu. Il classe 1994 si è infatti presentato in prima persona a Casa Milan. Già nei giorni scorsi c’erano stati importanti contatti con Paolo Maldini e Frederic Massara, oltre che con Ivan Gazidis. Non si è parlato molto di cifre, ma il Milan ha ribadito la voglia di trovare una soluzione. Il giocatore, a sua volta, ha ribadito la voglia di rimanere. C’è la volontà di venirsi incontro e la dimostrazione è il fatto che oggi il rinnovo è molto vicino, dopo che la trattativa era partita con le parti distanti. Ormai è questione veramente di qualche dettaglio: Calhanoglu si avvicina sempre più al rinnovo con il Milan, che è pronto a blindare il proprio numero 10. Si attendono sviluppi a breve. Intanto, però, ci sono dubbi sul futuro di Romagnoli: rinnovo o cessione? Le ultime >>>