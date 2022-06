Calciomercato Milan – Brahim Díaz resterà: confermato il prestito

Brahim Díaz non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Il Diavolo usufruirà del secondo anno di prestito dal Real Madrid

Daniele Triolo

'Il Corriere dello Sport', parlando delle mosse di calciomercato del Milan, si è soffermato sulla questione Brahim Díaz. Il club rossonero, infatti, oltre ad aver chiesto informazioni al Real Madrid su Marco Asensio (LEGGI QUI PER SAPERNE DI PIÙ), ha anche affrontato il discorso relativo la conferma o meno di Brahim Díaz per il secondo anno di prestito come da contratto.

Brahim Díaz, come si ricorderà, si era trasferito nel calciomercato estivo 2021 dal Real Madrid al Milan con la formula del prestito biennale, dunque fino al 30 giugno 2023. La sua stagione era iniziata benissimo: durante il cammino verso lo Scudetto, però, il fantasista andaluso ha via via perso posizioni nelle gerarchie di mister Stefano Pioli e ha giocato sempre di meno. E sempre più spesso partendo dalla panchina.

Ci si era interrogati, quindi, sul futuro che potesse avere il nativo di Málaga in maglia rossonera. Come riferito dal 'CorSport', si va verso il rispetto degli accordi originari. Brahim Díaz, perciò, rimarrà al Milan anche nella prossima stagione. Per soddisfazione del ragazzo, che a Milano sta benissimo, e dello stesso Pioli, che di recente in un'intervista ai colleghi spagnoli aveva dato parere positivo alla conferma.

Per Brahim Díaz, adesso, inizieranno le difficoltà. Non sarà semplice tornare titolare nel Milan, soprattutto se Paolo Maldini e Frederic Massara, in questo calciomercato, dovessero prendere un nuovo trequartista. Sia i rossoneri sia i 'Blancos', però, sono convinti che un'altra chance al Milan vada concessa al ragazzo. Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan! Le ultime news >>>