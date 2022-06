Calciomercato Milan – Asensio, ci sono margini per una trattativa

Marco Asensio è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Ha il contratto in scadenza nel 2023, si può trattare il suo arrivo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola è tornato a parlare di Marco Asensio, obiettivo di calciomercato del Milan, nel mirino dei rossoneri che cercano giocato di qualità assoluta ed esperienza in Champions League. E chi meglio di un fresco campione d'Europa per rinforzare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli?

Il contratto di Asensio con i 'Blancos' scadrà tra un anno, il 30 giugno 2023 e, pertanto, l'esterno offensivo ha davanti a sé tre possibilità. La prima è quella di rinnovare il suo accordo con il Real Madrid. Ma al momento non sembrano essere stati fatti grossi passi avanti in tal senso.

La seconda è quella di giocare un altro anno alla corte di Carlo Ancelotti per poi liberarsi a parametro zero tra dodici mesi, magari alla ricerca di un ingaggio faraonico. Oppure, la terza via, trattare già quest'anno la sua cessione, proseguendo la propria carriera indossando la maglia di un'altra squadra.

E qui, ha riferito il 'CorSport', può inserirsi il Milan. Già nel calciomercato estivo 2021 Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, fece un tentativo per prenderlo. Ma non andò a buon fine. Di recente Maldini ed Ancelotti si sono sentiti, hanno parlato anche di Asensio: l'ex allenatore rossonero non si è opposto ad una sua partenza.

Bisogna, poi, ricordare come Maldini abbia già avuto, spesso, colloqui con l'agente di Asensio, che è il portoghese Jorge Mendes, con cui il Diavolo è in trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leão e per l'approdo in rossonero di Renato Sanches dal Lille. C'è stato un aggiornamento tra le parti sul nome del maiorchino.

Per il quotidiano romano, ad ogni modo, l'operazione di calciomercato per Asensio al Milan resta molto difficile per due motivazioni. La prima è perché Asensio chiederebbe un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione: cifra che i rossoneri non sarebbero di certo disposti a riconoscergli.

La seconda è che sul giocatore c'è una folta concorrenza. In particolare dalla Premier League, da squadre, come l'Arsenal, pronte ad accontentarlo con l'ingaggio richiesto. Il numero 11 delle 'Merengues', comunque, resta nel mirino del Milan, ci sono margini per una trattativa.

In fin dei conti, in Serie A farebbe la differenza: basti pensare che, seppur in un'annata non propriamente brillante, è riuscito a segnare 10 gol nella cavalcata del Real Madrid verso la 35^ vittoria nella Liga. Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan! Le ultime news >>>