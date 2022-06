Calciomercato Milan – Maldini chiama Ancelotti: trattativa per Asensio

Marco Asensio è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. Ma anche la Juventus vorrebbe portarlo in Serie A: che duello!

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola parla di Marco Asensio come concreto obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Spiegando come, stavolta, al direttore tecnico rossonero Paolo Maldini non servirà, forse, volare ad Ibiza (come fu per Theo Hernández) per convincere un giocatore del Real Madrid della validità del progetto rossonero, bensì alle Baleari, sull'isola di Maiorca, luogo d'origine del numero 11 dei 'Blancos'.

Asensio è passato dall'avere un ruolo importante ad uno marginale nelle 'Merengues' di Carlo Ancelotti. Almeno in Champions League, dove nell'ultima stagione, conclusa con la 14^ vittoria nella storia del club, il centrocampista offensivo ha giocato titolare soltanto in due occasioni. Nella Liga, invece, è partito dal 1' in metà delle partite disputate (19 su 38) dal Real Madrid poi laureatosi campione di Spagna per la 35^ volta.

Per il 'CorSport' la trattativa di calciomercato tra Milan e Real Madrid per Asensio è cominciata con una telefonata di Maldini al vecchio amico Ancelotti. Il quale, avendo sulla trequarti gente come Rodrygo, Eden Hazard, e, all'occorrenza, Federico Valverde e Vinícius Júnior, gli ha fatto capire che non farebbe un dramma qualora il maiorchino dovesse andare via. Anche perché, giova ricordare, il contratto di Asensio con la 'Casa Blanca' scadrà tra un anno, il 30 giugno 2023.

Il Real Madrid ha provato ad offrirgli un rinnovo, ma senza troppa convinzione. Meglio cederlo ora, dunque, piuttosto, magari, che perderlo a parametro zero tra un anno. Anche perché si tratta di un calciatore di indiscutibile valore. Si è rotto crociato e menisco nel 2019, ma ora sta bene. È sano, ha segnato 11 gol nell'ultima stagione, di cui 10 in campionato e uno in Champions. Il Real Madrid, per il suo cartellino, non può chiedere più di 30-35 milioni di euro.

Il quotidiano romano ha evidenziato come questa sia una cifra che in Premier League possono spendere ad occhi chiusi. Arsenal e Manchester United sono sulle sue tracce. Ma al Milan Asensio troverebbe una soluzione tattica ideale. Titolare fisso, a destra, nel suo ruolo, nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli e, soprattutto, un posto di rilievo in un Diavolo che farà la Champions, a differenza delle due inglesi.

Ora Maldini dovrà trattare il trasferimento di Asensio al Milan in questo calciomercato estivo con José Ángel Sánchez, direttore generale del Real Madrid. E, naturalmente, sondare la disponibilità del giocatore, che, fino a ieri sera, era impegnato con la Spagna in Nations League. In Serie A, però, c'è anche la Juventus sulle tracce di Asensio. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, lo vorrebbe nel suo 4-3-3, a destra nel tridente offensivo, con Dušan Vlahović e Federico Chiesa.

Spetterà, quindi, a Milan e Juventus darsi battaglia per il maiorchino della 'Casa Blanca'. Si convincerà a trasferirsi a Milano o a Torino? Ad ogni modo, rispetto a quanto gli accade oggi, avrà la certezza di essere al centro di un progetto sportivo. Roba non da poco, ovviamente, nella stagione in cui si giocheranno i Mondiali in Qatar. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>