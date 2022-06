Calciomercato Milan – Brahim Díaz in rossonero per un’altra stagione

Brahim Díaz non lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Sarà rispettato il prestito biennale dal Real Madrid. Il punto

Daniele Triolo

Brahim Díaz non lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La situazione del fantasista nativo di Málaga sarebbe stata approfondita in un recente contatto tra il club rossonero ed il Real Madrid, società che detiene il cartellino del numero 10 andaluso.

Milan e Real Madrid, quindi, rispetteranno l'accordo in essere per Brahim Díaz. Il contratto siglato la scorsa estate, lo ricordiamo, prevedeva che il giocatore restasse in rossonero con la formula del prestito biennale. Dunque fino al 30 giugno 2023. Al termine dei due anni, poi, Diavolo e 'Blancos' avrebbero deciso il da farsi.

La 'rosea' ha evidenziato come il Milan abbia la possibilità di riscattare Brahim Díaz nel calciomercato estivo 2023 per 22 milioni di euro. E come il Real Madrid, al contrario, possa contro-riscattarlo, nel medesimo periodo, versandone invece 27 nelle casse della società meneghina.

I due club, in ottimi rapporti, hanno deciso di mantenere lo 'status quo' e vedere cosa accadrà a Brahim Díaz nella stagione 2022-2023, visto che quella appena conclusa, nonostante la vittoria dello Scudetto da parte del Milan, non abbia in realtà visto l'ex Manchester City tra i grandi protagonisti dell'annata.

Il ragazzo dovrà sgomitare per un posto in squadra, ma è abituato a stare in un grande club dove nessuno ha il posto assicurato. E, comunque, gode della fiducia di mister Stefano Pioli, che aveva chiesto la sua conferma in una recente intervista ai colleghi spagnoli di 'AS'. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>