Calciomercato Milan – Bonaventura ha scelto: andrà al Torino

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha evidenziato come Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista che milita nel Milan dalla stagione 2014-2015, abbia dato il proprio parere favorevole (“un mezzo sì”) al trasferimento al Torino nella stagione 2020-2021.

Per sancire l’affare tra il giocatore originario di San Severino Marche ed il club presieduto da Urbano Cairo, ora, mancherebbero soltanto due cose: la conclusione del campionato di Serie A 2019-2020, che avverrà entro il prossimo 2 agosto e, naturalmente, la salvezza della squadra di Moreno Longo.

Già perché, ovviamente, Bonaventura indosserebbe la maglia della compagine granata esclusivamente in caso di una permanenza nella massima serie. Per il Torino, essere presi in considerazione da un giocatore molto corteggiato come Bonaventura è un aspetto senza dubbio confortante, malgrado la situazione di classifica non sia rosea.

Sarà libero a parametro zero in estate, e, pertanto, per portarlo sotto la Mole il Torino dovrà soltanto pagargli l’ingaggio. Bravo tecnicamente, può ricoprire molti ruoli a centrocampo ed in attacco: Bonaventura è il giocatore che manca ai granata, fa giocare bene la squadra ed è anche incisivo su palla inattiva.

La svolta nella trattativa per Bonaventura, secondo ‘Tuttosport‘, è arrivata nelle ultime ore: Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, tramite Mino Raiola, procuratore del giocatore, ha messo fretta a Bonaventura per non arrivare a luglio senza alcuna certezza. La Roma si è defilata, sullo sfondo resta soltanto la ‘sua’ Atalanta, club in cui è cresciuto, la quale, però, non ha compiuto chissà quali passi concreti verso di lui.

Bonaventura ha capito che il Torino lo vuole a tutti i costi e vuole inserirlo in un organico che manterrà tutti i big, da Salvatore Sirigu ad Andrea Belotti, passando per Armando Izzo. Oltretutto, curiosità, Bonaventura ha espresso gradimento per tutti gli allenatori che il Torino sta seguendo per la prossima stagione: dallo stesso Longo a Marco Giampaolo, passando per Ivan Juric e Rolando Maran, arrivando a Stefano Pioli.

Il Torino ha proposto a Bonaventura un contratto biennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con opzione sulla terza stagione. Poco meno di quanto prende al Milan, ma con tanta considerazione in più. QUESTE, INVECE, LE ULTIME DI MERCATO SU ISMAËL BENNACER >>>