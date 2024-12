Calciomercato Milan – Bennacer non basta: gli obiettivi a centrocampo

Frendrup del Genoa, una pista complicata — Un altro centrocampista nel mirino del Milan è Morten Frendrup, giocatore del Genoa. Il danese, che sta facendo molto bene in Serie A, è visto come un possibile rinforzo per la mediana rossonera. Tuttavia, la pista potrebbe risultare difficile, poiché il club rossoblù non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente, specialmente a gennaio. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, potrebbe richiedere un investimento importante da parte del Milan, ma sarebbe un acquisto da considerare soprattutto per la crescita futura della squadra.

Samuele Ricci, un obiettivo per giugno — Per il mercato estivo, invece, uno degli obiettivi più caldi per il Milan resta Samuele Ricci del Torino. Il giovane centrocampista, che sta trovando spazio tra i titolari in granata, è visto come uno dei prospetti più promettenti della Serie A. Tuttavia, il suo valore di mercato è in costante crescita e, se il Milan volesse affondare il colpo, potrebbe dover investire una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro, una somma che non tutti i club sarebbero disposti a spendere, ma che il Diavolo potrebbe valutare, anche in prospettiva di un rinforzo importante per la prossima stagione.

Il ritorno di Bennacer e l’infortunio di Loftus-Cheek — Un altro aspetto che potrebbe rafforzare il centrocampo rossonero è il possibile ritorno di Ismael Bennacer. Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, il centrocampista algerino dovrebbe tornare a disposizione di mister Pioli entro la fine del mese. Il suo rientro sarebbe fondamentale, soprattutto in un periodo in cui l’infortunio di Ruben Loftus-Cheek, che non tornerà prima del 2025, sta lasciando un vuoto significativo nel centrocampo milanista.

Warren Bondo, talento giovane del Monza — Infine, il Milan potrebbe mettere nel mirino anche Warren Bondo, centrocampista del Monza, classe 2003. Il giovane talento francese ha attirato l’attenzione di diversi club e il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro. Tuttavia, resta da capire se il Monza sarà disposto a cedere il giocatore a gennaio, considerando il suo potenziale. Un’operazione che, se dovesse andare in porto, potrebbe rivelarsi una mossa a lungo termine per la squadra rossonera.

Con il mercato invernale ormai alle porte, il Milan sta valutando diversi nomi per rinforzare il proprio centrocampo, sia in vista di gennaio che per il futuro. L’obiettivo è quello di trovare giocatori che possano dare immediata solidità alla squadra, ma anche innesti che possano crescere nel lungo periodo, in linea con la filosofia di investimento del club. Resta da vedere come si evolveranno le trattative, ma è certo che il Milan non perderà tempo nel cercare di migliorare il proprio centrocampo per affrontare al meglio le sfide del 2024. LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Pellegatti: “La società tifa Fonseca. Allegri al Milan? So che…”