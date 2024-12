Calciomercato Milan – Chukwuemeka più vicino? La rivelazione di Maresca

"Ci sono giocatori che sfortunatamente non hanno giocato molto con noi in tutte le competizioni, come Chilwell, come Carney Chukwuemeka, e probabilmente sono i primi che vogliono andarsene perché lavorano ogni giorno, si allenano ogni giorno, perché vogliono giocare. E se non giocano, probabilmente stanno pensando di andarsene. Ma poi vedremo. Con ogni giocatore, è una situazione diversa. Quindi vedremo se qualcuno di loro verrà a bussare alla mia porta per dire che vuole andarsene, ma dipende. Cerchiamo di trovare una soluzione". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Theo Hernandez, il Real Madrid contatta l'entourage?