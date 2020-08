Calciomercato Milan – Begovic può restare come vice Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Qualora il Milan lasciasse andare via Pepe Reina, rientrato dal prestito all’Aston Villa, in direzione Valencia, a quel punto potrebbe trattenere in rosa Asmir Begovic.

È uno scenario di calciomercato che configura il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina. Begovic, come si ricorderà, era arrivato in rossonero nello scorso mese di gennaio in prestito secco dal Bournemouth per sostituire numericamente Reina, ceduto in Inghilterra.

Il portiere bosniaco, classe 1987, ha giocato soltanto 2 gare con il Diavolo, Fiorentina-Milan 1-1 dello scorso 22 febbraio e Milan-Genoa 1-2 dell’8 marzo, dapprima entrando in luogo di Gigio Donnarumma, infortunato, al ‘Franchi‘ e poi partendo dall’inizio nel match di ‘San Siro‘.

L’ex Chelsea e Stoke City, però, si è fatto apprezzare per le sue qualità tecniche ed umane e, quindi, il Milan, nel caso in cui si trovasse alle prese con la ricerca di un secondo portiere, lo tratterrebbe volentieri a Milanello. Il ragazzo resterebbe altrettanto volentieri a Milano per fare il vice di Donnarumma.

Antonio Donnarumma, invece, resterà in rossonero e sarà il terzo estremo difensore nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli. QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>