Calciomercato Milan – Reina, Valencia in pole position

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, come viene riportato dal Corriere dello Sport, in questo momento si sta concentrando soprattutto sul mercato in uscita, in attesa del rinnovo di Ibrahimovic. Oltre a Ricardo Rodriguez, infatti, potrebbe concretizzarsi anche la cessione di Pepe Reina.

Rientrato dal prestito secco all’Aston Villa, il portiere è alla ricerca di una sistemazione: lo spagnolo vuole giocare, ed è perfettamente consapevole che al Milan è chiuso dalla presenza di Donnarumma. Su Reina ci sono diverse squadre, tra cui alcune di Serie A, ma in questo momento in pole position ci sarebbe il Valencia, che avrebbe offerto all’ex Napoli una maglia da titolare.

