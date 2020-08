Calciomercato Milan – Ibrahimovic, c’è attesa per il rinnovo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan continua ad attendere il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che in questo momento tra trascorrendo serenamente le vacanze dopo la lunga stagione passata in rossonero.

La situazione potrebbe sbloccarsi dopo Ferragosto, cioè quando Maldini tornerà da Ibiza. Mancano infatti solo 11 giorni al ritiro per preparare al meglio la prossima stagione, e dunque Stefano Pioli è in attesa di capire ufficialmente se potrà fare affidamento o meno su Ibrahimovic, che si è dimostrato un vero e proprio trascinatore di questa squadra.

