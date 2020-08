Calciomercato Milan – Bakayoko, i rossoneri insistono con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, tra le trattative di calciomercato più ‘calde’ del momento, ha menzionato anche quella per il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan.

Il centrocampista francese, classe 1994, ha giocato l’ultima stagione in prestito nel Monaco, nella Ligue 1 francese: il club del Principato, però, non l’ha riscattato e, pertanto, Bakayoko è tornato al Chelsea, legittimo proprietario del suo cartellino.

I ‘Blues‘, però, vogliono cederlo perché Bakayoko non rientra nei piani tecnici del manager Frank Lampard. Per la ‘rosea‘ i rossoneri, che hanno già un’intesa con il calciatore sull’ingaggio, insistono ora con il club presieduto da Roman Abramović per acquistare il mediano.

