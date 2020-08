Calciomercato Milan – Bakayoko, i rossoneri monitorano la situazione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan continua a monitorare la situazione di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese di proprietà del Chelsea che vorrebbe tornare ad indossare la maglia rossonera.

Il Milan riaccoglierebbe volentieri Bakayoko nelle proprie fila, dopo la positiva esperienza della stagione 2018-2019 ma, al momento, ritiene ancora troppo alte le pretese dei ‘Blues‘ per il cartellino dell’ex Monaco. Il Chelsea, infatti, è disponibile a concedere Bakayoko in prestito con obbligo di riscatto, ma i 30 milioni chiesti per quest’ultimo sono troppi secondo il Milan.

Bakayoko, in fin dei conti, andrà in scadenza di contratto con i londinesi il 30 giugno 2022, a Londra è un esubero (non rientra nei piani tecnici di Frank Lampard) e, oltretutto, a bilancio, per il Chelsea, è iscritto per poco più di 15 milioni di euro. Chiedere quasi il doppio, per il Milan, è una domanda fuori mercato.

LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>