Calciomercato Milan – Bakayoko, la trattativa non è ancora tramontata

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non è ancora finita per Tiémoué Bakayoko. Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, non è tramontata la trattativa tra Milan e Chelsea per il centrocampista francese, classe 1994, che spinge per tornare al Milan dopo l’esperienza positiva avuta nella stagione 2018-2019.

Calciomercato Milan: Bakayoko, distanza tra domanda e offerta

I dialoghi tra rossoneri e ‘Blues‘ per Bakayoko procedono, ma c’è ancora un po’ di distanza tra la domanda del Chelsea (30 milioni di euro) e l’offerta del Milan (massimo 25 milioni di euro). Intesa sulla formula, prestito con diritto di riscatto, dunque, ma non sulla cifra dell’eventuale riscatto del cartellino di Bakayoko a titolo definitivo nell’estate 2021.

Calciomercato Milan: Bakayoko arriverebbe con l’Europa League in tasca

L’operazione di calciomercato, comunque, è avviata e potrebbe sbloccarsi nel caso in cui il Milan, il prossimo 1° ottobre, ottenesse la qualificazione ai gironi di Europa League. Bakayoko, con il doppio impegno stagionale, diventerebbe fondamentale per il tecnico Stefano Pioli, che avrebbe quattro centrocampisti centrali di livello per il suo 4-2-3-1.

