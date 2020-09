Calciomercato Milan – Nuovi contatti per Bakayoko, ma c’è l’alternativa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il nome nuovo per il centrocampo del Milan è quello di Anguissa. Camerunense classe 1995, è stato proposto ai rossoneri, che lo hanno valutato e lo stanno tenendo seriamente in considerazione. Nel caso in cui Tiemoue Bakayoko alla fine non venga raggiunto, il mediano del Fulham potrebbe essere l’alternativa ideale. Il francese resta la prima scelta, ma Anguissa prende quota e supera le altre alternative.

Lo scorso anno era in prestito al Villarreal e adesso è un titolare nel club inglese, che se però dovesse ricevere una buona offerta sarebbe pronto a lasciarlo partire. La valutazione è di circa 20 milioni. Anche ieri però ci sono stati contatti con il Chelsea per Bakayoko: intesa sull’ingaggio col giocatore, intesa sulla formula, manca quella sul prezzo del riscatto. Il Milan offre 25,5 milioni, mentre il Chelsea ne chiede almeno 30. La trattativa va avanti, ma eventualmente Anguissa è pronto a vestirsi di rossonero.

