Calciomercato Milan – Bakayoko sempre più vicino: apertura Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan e Tiémoué Bakayoko si avvicinano sempre di più. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati passi in avanti importanti nella trattativa che dovrebbe riportare il centrocampista francese in rossonero, dove ha già giocato nella stagione 2018-2019.

Bakayoko al Milan, cifre e dettagli dell’affare

Nello specifico, il Chelsea, proprietario del cartellino di Bakayoko, ha aperto alla cessione del calciatore al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Situazione, questa, che va benissimo al Diavolo, in quanto, la prossima estate, avrà l’opportunità di riscattare il calciatore a titolo definitivo oppure, come avvenuto l’anno scorso, di non esercitare il diritto di riscatto, lasciando rientrare a Londra il classe 1994.

Bakayoko al Milan, lo stipendio del francese

Bakayoko, dal canto suo, ha sempre messo il Milan davanti a tutti i club che lo hanno cercato e che lo cercano. L’accordo per il suo stipendio annuale con il suo Milan, 3 milioni di euro netti più bonus, è virtualmente fatto. Ora, per il quotidiano torinese, tutto ruoterà intorno all’ammontare della parte onerosa del prestito ed ai margini di trattativa futura sul diritto di riscatto.

Bakayoko al Milan, possibilità di sconto sul riscatto?

Qualora, infatti, si dovesse scendere dai 30 milioni di euro richiesti dall’amministratore delegato del Chelsea, Marina Granovskaia, ci sarebbero più margini, da parte del Milan, di un’acquisizione definitiva di Bakayoko tra meno di un anno. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SU ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>