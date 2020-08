Calciomercato Milan – Bakayoko, fatta per il ritorno: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La pazienza del Milan, alla fine, ha pagato. I rossoneri riaccoglieranno Tiemoue Bakayoko. Da diverse settimane (addirittura da prima della fine del campionato) il francese mandava segnali al Milan per provare a tornare. D’altra parte, la società rossonera non ha mai chiuso a Bakayoko, anzi: l’ex Monaco è sempre stato preso fortemente in considerazione.

Il problema è sempre stato uno solo: la richiesta eccessiva del Chelsea. Il club inglese, dopo diversi prestiti con diritto di riscatto fissati a 35 o 40 milioni, avrebbe voluto cederlo definitivamente stavolta. Il Milan era fermo all’offerta da 25,5 milioni, poco più del valore a bilancio, mentre i Blues avrebbero voluto appunto 30 milioni almeno. Una distanza che non è stata colmata, visto che il Milan non ha intenzione di alzare la posta. Bakayoko non vestirà rossonero dunque? Tutt’altro. Il Milan ne esce più che vincitore.

Tiemoue, infatti, sarà milanista e arriverà ancora una volta in prestito con diritto di riscatto. La somma tra prestito e riscatto accontenterebbe il Chelsea con i 30 milioni, ma il Milan al momento spende addirittura zero o meno di quanto preventivato. Si è arrivati a questa conclusione in quanto Paolo Maldini ha fatto capire che l’offerta non si sarebbe alzata, ma il Chelsea non ha voluto lasciarlo andare per meno e non poteva neanche tenere un giocatore scontento in rosa. Di nuovo un prestito, dunque, con la speranza del riscatto o della rivalorizzazione che porti qualche squadra ad acquistarlo.

Manca praticamente solo l’annuncio ufficiale: l’operazione è praticamente chiusa. Sarebbe clamoroso, a questo punto, se non si concludesse con il trasferimento. L’accordo col Milan è già raggiunto: 3 milioni di stipendio più bonus. Quasi la metà rispetto a quanto Bakayoko percepisce ora al Chelsea: dimostrazione di quanto voglia, fortemente, tornare in rossonero. Questione di ore ormai: Bakayoko sta tornando.

PER LE ULTIME SU MILENKOVIC CONTINUA A LEGGERE >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>