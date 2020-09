Calciomercato Milan – Bakayoko, ancora distanza con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, classe 1994, è ancora la prima scelta per il centrocampo rossonero in questa sessione di calciomercato.

Come ricordato, però, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ad oggi la trattativa con il Chelsea per il ritorno del mediano francese a Milano è ancora bloccata.

Questo perché c’è ancora distanza tra le parti sulla quota da fissare per l’eventuale riscatto di Bakayoko nell’estate 2021. Il Chelsea vorrebbe 30 milioni di euro, il Milan non va oltre i 20-25.

L’unica certezza, al momento, è che il giocatore spinge per tornare in rossonero. Ci riuscirà? LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI CIPRIAN TATARUSANU, PRESENTATO OGGI A MILANELLO >>>