Calciomercato Milan – Difensore, Badiashile per Thiaw? Le alternative

Calciomercato Milan, servono uno o due difensori a gennaio — Ma quali difensori prendere nel calciomercato di gennaio? Il Milan sta sondando, secondo il quotidiano torinese, quei profili che, ad oggi, possono essere scontenti perché non giocano o perché giocano poco. Si lavorerà per operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto o, in caso di disponibilità economica più ampia, anche per un’acquisizione a titolo definitivo.

Il Milan potrebbe cercare di anticipare già a gennaio l'arrivo di Lloyd Kelly dal Bournemouth: le 'Cherries', che sono consapevoli di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate, probabilmente proprio per il Milan, non sembrano però voler dare segnali di apertura per un suo addio immediato.

Piace Badiashile (Chelsea): ma accetterebbe di muoversi in prestito? — Dunque, il Diavolo potrebbe bussare alla porta del Chelsea, club con cui vanta ottimi rapporti, per Benoît Badiashile. Acquistato dal Monaco per 40 milioni di euro, finora ha collezionato un paio di presenze soltanto, di cui una in Premier League. Bisognerà capire se il colosso francese accetterebbe di sbarcare a Milano in prestito.

Quindi, sul taccuino del Milan ci sono anche Jakub Kiwior (Arsenal), che, però, non dovrebbe partire in prestito e Maxime Estève (Montpellier). Oltre, naturalmente, ad altri possibili profili ancora non emersi e visionati da Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio. LEGGI ANCHE: Niente ottavi di Champions? Ecco quanto perderebbe il Milan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.