Calciomercato Milan – Avanti con Ibrahimovic: un affare a tutto campo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il suo contratto con il Milan ed il popolo rossonero giubila. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il ritorno di Ibrahimovic in rossonero non rappresenterà soltanto un fattore dal punto di vista sportivo, ma anche mediatico.

Ibrahimovic catalizza l’attenzione di tutti

L’attaccante svedese, alla soglia dei 39 anni, è infatti, ancora oggi, un catalizzatore di attenzioni da parte dei tifosi, certo. Ma anche dei tifosi neutrali. Ibrahimovic, dunque, per il Milan è un fattore positivo a 360 gradi. Zlatan è riuscito a far scatenare i tifosi rossoneri, sui social, con i commenti durante la trattativa per il rinnovo ma non soltanto.

Sabato sera tardi, infatti, erano tutti incollati a personal computer, tablet e smartphone per seguire, in diretta, il suo ritorno da Stoccolma ed ascoltare, sui canali ufficiali della società rossonera, le prime dichiarazioni di Ibra in vista della stagione 2020-2021. Quella in cui Ibrahimovic vuole ‘i risultati’ e vuole ‘tornare a far saltare San Siro‘.

Ibrahimovic bomber in campo e uomo immagine fuori

I 10 gol in 18 giornate dello scorso campionato (11 in 20 se si considera anche la Coppa Italia) da gennaio ad agosto hanno testimoniato quanto importante sia Ibrahimovic per il Milan. Il fuoriclasse scandinavo, però, fuori dal rettangolo di gioco può vantare, forse, un appeal addirittura maggiore.

Il club rossonero lo ha ‘utilizzato’ come testimonial delle nuove maglie del Milan, sia la prima sia la terza, e non da è da escludere che il nativo di Malmö venga coinvolto, successivamente, in altre iniziative commerciali con sponsor e partner del Diavolo.

Che rimpianto per gli abbonamenti …

Ibrahimovic, sui social, ha ben 76 milioni di followers. Un binomio, quello con il Milan, che potrebbe far decollare la realtà rossonera anche fuori dal campo. C’è da scommetterci: se gli stadi fossero stati aperti, il Milan avrebbe totalizzato anche un ottimo numero di abbonati.

