Calciomercato Milan – Attacco, spunta Édouard: le ultime | News

Calciomercato Milan, piace il francese Édouard del Celtic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jović, Gianluca Scamacca ma anche Odsonne Édouard. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan ha cerchiato in rosso questi tre nomi quali possibili rinforzi per l’attacco della formazione di Stefano Pioli.

Alla riapertura delle trattative di calciomercato, il prossimo lunedì 4 gennaio, il Milan dovrà infatti decidere se acquistare un vice di Zlatan Ibrahimović, spesso infortunato in questa stagione. Ed il nome di Édouard si sta facendo largo nei pensieri dei dirigenti milanisti.

Classe 1998, Édouard gioca nel Celtic e, proprio come era accaduto nel settembre scorso a Jens Petter Hauge, potrebbe finire al Milan dopo avervi segnato contro. Il 3 dicembre scorso, in occasione di Milan-Celtic 4-2 a ‘San Siro‘, gara del Gruppo H di Europa League, il bomber francese è andato in gol contro il Diavolo.

La 'rosea' ha ricordato come Édouard, cresciuto nel settore giovanile del PSG, rappresenti l'acquisto più costoso nella storia del Celtic. Gli 'Hoops', per prenderlo dal Tolosa, sborsarono 11,4 milioni di euro nell'estate 2017 dopo un episodio non proprio edificante: sparò ad un passante con una pistola ad aria compressa.