Calciomercato Milan – Attacco: complicato Milik, piace Nzola | News

Calciomercato Milan: piacciono Milik e Nzola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Arkadiusz Milik (Napoli) e M’Bala Nzola (Spezia) sono, insieme a quello di Gianluca Scamacca, i nomi cerchiati in rosso sul taccuino del Milan quali possibili rinforzi in attacco nella sessione invernale di mercato.

Lo ha rivelato ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Milik, classe 1994, è una pista complicata per due motivi. Il primo è che il polacco vuole un ingaggio da top player; il secondo è che il Napoli vuole 18 milioni di euro per il suo cartellino. Questo anche se, tra sei mesi, l’ex Ajax sarà libero sul mercato a parametro zero.

Alla dirigenza rossonera, intanto, sta piacendo anche Nzola, classe 1996, attaccante francese, perché possente fisicamente ed abile nel far salire la squadra. Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il bomber del futuro >>>