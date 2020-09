Calciomercato Milan – Assalto a Tomiyasu: il costo del giapponese

Calciomercato Milan: avanti tutta per Tomiyasu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan sta valutando di prelevare Takehiro Tomiyasu in questa sessione di calciomercato quale rinforzo per la sua difesa. Il Diavolo, infatti, ha mollato Nikola Milenković e perso Wesley Fofana, giudicati troppo costosi, ma non ha ancora smesso di sondare il mercato italiano ed internazionale per acquistare un nuovo difensore. Tomiyasu è in grado di fare tanto il centrale quanto il terzino destro e, pertanto, per caratteristiche tecniche, età (è un classe 1998) ed ingaggio, il suo profilo si sposerebbe alla perfezione con le linee guida del fondo Elliott Management Corporation per il Milan. L’unico problema è rappresentato, in questo momento, dal prezzo. Il Bologna, infatti, valuta Tomiyasu tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Il Diavolo vorrebbe spendere un po’ meno … ECCO QUALE POTREBBE ESSERE L’ALTERNATIVA AL GIAPPONESE >>>