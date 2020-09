Calciomercato Milan – Addio Fofana: passerà al Leicester City

Calciomercato Milan: nulla di fatto per Fofana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina riportano la notizia del fallimento della trattativa di calciomercato del Milan per Wesley Fofana. Il difensore centrale francese, classe 2000, a lungo trattato dal club rossonero con il Saint-Etienne, non vestirà infatti la maglia rossonera. Nelle scorse ore ‘Les Verts‘ hanno annunciato l’avvenuto accordo per la cessione di Fofana al Leicester City. Il calciatore transalpino, pertanto, si trasferirà in Premier League, alla corte di Brendan Rodgers, per un corrispettivo di 40 milioni di euro. Cifra troppo alta per il Diavolo. E la ricerca di un difensore centrale di livello, per il Milan, ora continua … LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO SULLA SITUAZIONE DIFESA >>>