Calciomercato Milan – Mollato Milenkovic: la Fiorentina chiede troppo

Calciomercato Milan: Milenkovic non arriverà in rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nikola Milenkovic ed il Milan: un matrimonio che non s’ha da fare. Almeno per il momento. Da settimane, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il club rossonero cerca, per questa sessione di calciomercato, un difensore centrale di livello per rinforzare la propria retroguardia. Il primo pensiero del Milan, per la ‘rosea‘, è andato a Milenkovic, classe 1997, centrale serbo della Fiorentina tutt’altro che intenzionato a rinnovare il contratto con i viola, che scadrà il 30 giugno 2022. La Fiorentina, però, non è mai scesa sotto la richiesta di ben 40 milioni di euro per la cessione di Milenkovic. Ciò ha indotto i dirigenti del Milan a cambiare strada. Magari, il Diavolo ci riproverà più avanti. LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO SULLE MOSSE DEI ROSSONERI PER LA DIFESA >>>