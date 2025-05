Calciomercato Milan, Adli tornerà in rossonero: la Fiorentina non lo riscatta

Yacine Adli , centrocampista che ha giocato quest'anno con la Fiorentina, sembrerebbe destinato a tornare al Milan, ma potrebbe tornare sul calciomercato. Ne ha parlato Daniele Pradè direttore sportivo della Viola. Il centrocampista sarebbe potuto restare alla corte di Palladino con un riscatto fissato sui 10 milioni di euro, ma non sarà così. Le parole in conferenza stampa riprese da Tuttomercatoweb.

Calciomercato Milan, Adli: niente riscatto della Fiorentina. Torna in rossonero

"Fagioli e Gosens hanno visto scattare l'obbligo e li avremmo riscattati comunque. Su Cataldi ne parleremo col mister, mentre per Adli non eserciteremo l'opzione. Per decisione comune, insieme al calciatore".